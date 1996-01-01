Клевер для Владивостока

Совсем скоро в центре Владивостока, на пересечении Алеутской и Семеновской улиц, появится "Clover house". Сlover в переводе с английского означает "клевер". Впрочем, речь идет, конечно же, не о клеверном поле в центре приморской столицы, "Clover house"- это название будущего многопрофильного торгового центра экстра-класса.

На площади порядка 11 тыс. квадратных метров расположатся торговые павильоны, бары, кафе, бутики, предприятия бытового обслуживания, центр досуга. На пятом этаже разместятся бар, кафе, а также зона развлечений с детской площадкой и игровыми автоматами, так что семейное посещение "Clover house" обещает быть популярным.

В целом же здание состоит из семи уровней, самый нижний из которых (так называемый минус первый этаж) займет огромный супермаркет. Кстати, с верхнего этажа здания, где планируется разместить ресторан, открывается великолепный вид на Амурский залив и бухту Золотой Рог.

По своим архитектурным особенностям здание будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к объектам такого уровня.

Отдельного внимания заслуживает инженерно-техническое оснащение и система безопасности здания. "Clover house" оснащен системами контроля доступа, системой видеонаблюдения, точечной охранно-пожарной сигнализацией, спутниковым телевидением. В отличие от большинства ныне действующих объектов торговли Владивостока "Clover house" имеет современную систему кондиционирования, о необходимости которой для зданий такого масштаба, говорить не приходится! Именно таких помещений, максимально соответствующих европейским стандартам и учитывающих требования бизнеса, во Владивостоке сейчас не хватает. Неудивительно, что появление нового торгового центра такого уровня вызвало значительный интерес у бизнес-сообщества и уже сейчас есть компании, желающие заключить договоры на аренду помещений.

На сегодняшний день в городе, по сути, не существует торговых центров, где сочетались бы все основные характеристики, соответствующие международным стандартам: удачное месторасположение, эффективная концепция, качество строительства, дизайн внутренних помещений, подбор и размещение арендаторов. У "Clover house", похоже, есть все шансы стать первым! Новое здание хорошо вписывается в архитектурный облик центра города.

Удобное расположение "Clover house" - вблизи основных транспортных артерий города: Океанского проспекта, улиц Адмирала Фокина и Алеутской гарантированно привлечет сюда многочисленных посетителей. Добраться сюда можно любым видом транспорта - прямо перед ТЦ - конечная остановка 5 автобусных маршрутов. Для владельцев личного автотранспорта будет организована бесплатная парковка в непосредственной близости от здания. В самом привилегированном положении оказались жители соседнего микрорайона - "Clover house" располагается всего в нескольких минутах от жилого массива района Фрунзенский.

Для жителей микрорайона, а также для студентов многочисленных вузов с Океанского проспекта торгово-развлекательный комплекс может стать привычным местом покупок и проведения досуга.

Закономерно, что появление во Владивостоке торгового центра такого уровня вызовет повышенный интерес у жителей и гостей города. В первую очередь "Clover house" предназначен для тех, кто привык ценить разнообразие ассортимента, высокое качество товаров, комфорт, внимательное обслуживание и наличие дополнительных услуг.

В этом смысле торговый центр будет полностью соответствовать современным стандартам сервиса, так что посетителями "Clover house" наверняка будут и представители зарубежных деловых кругов, работающие или приезжающие во Владивосток.

Жители Москвы, Петербурга и ряда крупных городов России уже привыкли совершать покупки в крупных торговых центрах. Людей привлекает широчайший ассортимент и возможность приобрести в одном месте все: от иголки до туристического снаряжения, от детских игрушек до гастрономических деликатесов. И, несмотря на очевидную конкуренцию, количество многопрофильных торговых центров, в том числе и сетевых, в мегаполисах за последние пять лет постоянно росло. Следует признать, что в крупных городах сформировался устойчивый спрос на услуги такого рода, и появление во Владивостоке нового торгового центра "Clover house" будет востребовано!

Обращает на себя внимание оригинальное название и символ центра - "Clover house". С давних времен люди верили, что некоторые растения способны приносить удачу, счастье, исполнять желания. В традициях европейской культуры таким растением многие века считается клевер. Так что выбор названия торгового центра можно считать не случайным.

Действует ли эта примета в России? Станет ли "Clover house" местом удачных покупок и счастливых моментов жизни? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ждать осталось совсем недолго, и ответ дадут сами горожане.

Написание "Clever house" предполагает второе прочтение, в котором "Clever house" переводится как "Умный дом". В этом контексте он полностью отвечает разработанной городской администрацией концепции реконструкции торговых зон Владивостока, цель которой - ликвидировать стихийные рынки и придать торговым зонам современный архитектурный облик. Важно, что городские власти и бизнес пришли в этом вопросе к взаимопониманию.

Совершенно очевидно, что появление "умных", соответствующих духу времени зданий в городском ансамбле формирует новый современный облик Владивостока. Увеличение количества торговых комплексов и других объектов современной архитектуры свидетельствует о положительной динамике развития города, что в свою очередь формирует благоприятную среду для привлечения инвестиций в город.

Привлечение дополнительных инвестиций - традиционный показатель эффективной работы властей, привлекательная стратегия развития региона. В этой связи концепцию реконструкции торговых зон, осуществляемую во Владивостоке, следует оценивать как своевременную и необходимую меру, которая создает благоприятную среду для развития инфраструктуры города в целом.