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Дальсвязь проводит беспроигрышную акцию
Для всех пользователей Интернета компания "Дальсвязь" проводит акцию во Владивостоке. Каждый купивший в декабре карту интернет-доступа "Overдрайв" номиналом 200 руб. может выиграть приз от компании.
Для того чтобы выиграть приз, необходимо купить карту OVERдрайв номиналом 200 руб., и, не вскрывая ее, прийти в Центр Выдачи Призов. Промоутер стирает скрэтч-полосу, регистрирует получение приза и объясняет – где и каким образом абонент может забрать свой приз. В любой листовке может находиться любой приз, включая главный приз – ноутбук. Среди призов - флэш-память объемом 1 Гб, звуковые системы, 10% скидка на установку выделенного доступа в Интернет по технологии DSL, оплаченная установка DSL и 1 ГБ бесплатного трафика.
Причем, уже определены первые победители конкурса. Ими стали Александр ПИСЬМЕННЫЙ, который выиграл сертификат на бесплатное подключение выделенного канала доступа по технологии DSL и 1 Гб бесплатного трафика; Евгения КУЗНЕЦОВА, выигравшая флэш-память, и Александра БОБЧУНЬ, получившая в качестве приза акустическую систему.
Новая карта "Оverдрайв" начала действовать с 28 ноября 2005 г. на всей территории Приморского края. Одно из главных преимуществ карты "Overдрайв" – гибкая система тарификации времени пребывания в сети Интернет (карта является круглосуточной и в разное время суток действуют разные тарифы).
Карта имеет несколько номиналов: 100, 200, 400 и 1000 руб. Причем, карты номиналами 200, 400 и 1000 руб. содержат бонус-часы доступа в Интернет. Интернет-карту "Overдрайв" можно приобрести во всех абонентских отделах и пунктах обслуживания компании, у официальных дилеров Дальсвязи, а жители Владивостока могут также заказать карту по телефону 066 с доставкой на дом или в офис.
Главный приз – ноутбук – ждет своего владельца. Акция продолжается до конца декабря 2005 г.
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