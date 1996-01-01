Отплатят золотом

Акция "МегаФона" "Стань миллионным абонентом" завершается. В минувшее воскресенье своим хабаровским абонентам компания уже сделала шикарный подарок - вечеринку с участием групп "Вакуум" и "Дискомафия" и с раздачей лаймов. Однако кому-то одному в нашей стране должно повезти еще больше - тот, кому посчастливится стать миллионным абонентом, получит килограммовый слиток золота стоимостью около $4 тыс., год бесплатного обслуживания в компании и еще много других приятных сюрпризов.

Не прошло и двух лет, как ЗАО "Мобиком-Хабаровск", 100% дочернее предприятие ОАО "МегаФон", ввело в коммерческую эксплуатацию сеть "МегаФон - Дальний Восток". Напомним, что первые центры обслуживания открылись во Владивостоке и Хабаровске 10 марта 2004 года. Сегодня связью "МегаФона" пользуются более 900 тыс. абонентов - жителей 10 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. "МегаФон" успешно работает в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской АО, Сахалинской, Амурской, Магаданской и Камчатской областях, республике Саха (Якутия). В ноябре 2005 года к ним присоединились жители Читинской области и республики Бурятия.

По словам генерального директора ЗАО "Мобиком-Хабаровск" Юрия ЖУРАВЕЛЯ, таких результатов и такой обширной абонентской базы в самом начале работы на местном рынке никто не ожидал. Предполагалось, что миллионный абонент появится не раньше осени 2006 года. Однако люди решали по-своему и, несмотря ни на какие собственные прогнозы руководства компании, просто делали свой выбор в пользу "МегаФона". Судя по тому, какими темпами сейчас развивается этот сотовый оператор, выбор тысяч людей оказался правильным. И тех, кто готов доверить компании сокровенное - связь с миром, - с каждым днем становится все больше и больше.

Рассказывая о достижениях большого "МегаФона", генеральный директор компании Сергей СОЛДАТЕНКОВ подчеркнул: "В этом году у нас 50 новых подписчиков и уже 85-процентный охват населения. Мы вышли на рубежи европейских стран".

Досье ОАО "МегаФон" - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2002 года в результате переименования и изменения ЗАО "Северо-Западный GSM" и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО "Соник Дуо" (Москва), ЗАО "Мобиком-Кавказ", ЗАО "Мобиком-Центр", ЗАО "Мобиком-Новосибирск", ЗАО "Мобиком-Хабаровск", ЗАО "Мобиком-Киров", ОАО "МСС-Поволжье" и ЗАО "Волжский GSM" и "ЗАО Уральский Джи Эс Эм". Основными акционерами ОАО "МегаФон" являются ОАО "Телекоминвест", ООО "ЦТ-Мобайл", Sonera (Финляндия) и Теlia (Швеция). Лицензионный портфель общества и принадлежащих ему 100% дочерних компаний охватывает всю территорию РФ с населением 145 млн человек. Количество абонентов компании по итогам октября 2005 года превышает 22 млн человек.

В дальневосточной сети "МегаФон", как рассказал Юрий Журавель, уже смонтированы более 400 объектов связи, а номерная емкость, по сравнению с прошлым годом, увеличена в 3 раза и составляет 1,5 млн номеров. Компания продолжает освоение своей лицензионной территории, включающей 15 субъектов России. К примеру, начались проектно-изыскательные работы в Иркутской области, а параллельно продолжается работа по развитию уже действующих сетей.

Основной поставщик оборудования для строительства сети - китайская компания Huawei Technologies - один из мировых телекоммуникационных гигантов. "Общий объем инвестиций в сеть "МегаФон - Дальний Восток" за два года составил более $100 млн, а в следующем году вложения планируется увеличить в два раза", - рассказал Юрий Журавель.

В течение прошлого года сеть дистрибьюции компании, созданная на основе центров обслуживания, оказывающих полный комплекс услуг, и дилерских пунктов, выросла в 7 раз и достигла 500 точек.

Несомненное преимущество "МегаФона" - отсутствие понятия "роуминговые тарифы" в пределах охвата сети "МегаФон- Дальний Восток". Абонент может свободно передвигаться по региону, разговаривая по привычному для него домашнему тарифу. Кстати, еще один важный момент - унификация стоимости локальных и междугородних вызовов на территории Дальнего Востока. Звонок по родному городу на любой телефон и в любую точку домашнего региона стоят одинаково, без международной составляющей.

Помимо всего прочего абоненты "МегаФона" могут пользоваться массой дополнительный услуг и технических новинок. Сегодня компания "Мобиком-Хабаровск" предлагает их более двухсот. 1 декабря 2004 года в коммерческую эксплуатацию были запущены услуги на базе технологии GPRS, а через три недели начала работу услуга передачи мультимедийных сообщений MMS. В ноябре 2005 абонентам предложили еще и услуги на базе технологии EDGE. Пока этой услугой пользуются жители Хабаровского края и Читинской области, а к Новому году технология будет доступна и во всех остальных регионах.

В общем, куда ни глянь, одни сплошные плюсы. И это ли не повод подключиться как можно скорее? К тому же, только сейчас есть шанс стать миллионным абонентом. Кстати, счастливчика, как сообщил Сергей Солдатенков, будут определять путем случайного выбора, который доверят компьютеру. Ведь иначе с точностью до секунды рассчитать, кто оказался миллионным, а кто миллион первым, практически невозможно. Человек, которого наградят золотым слитком, должен появиться на пороге одного из офисов дальневосточного "МегаФона" буквально на днях. Может быть, это будете вы?