У города был главный архитектор

Лучшие страницы истории Владивостока писались людьми яркими, умными, энергичными. Но зачастую город и сам делал их таковыми, открывая перед простыми тогда еще советскими парнями и девчатами или еще ранее, гражданами Российской империи, блестящие перспективы.

Через несколько дней - 26 декабря - исполнилось бы 80 лет Василию Никитовичу КАРЕПОВУ, бывшему главному архитектору Владивостока. Ушел он "в дальнюю волость, в заоблачный плес" два года тому назад накануне Нового года, и многие, знавшие его, еще долго были уверены, что он, по своему обыкновению, чем-то еще серьезно занят - то ли рисует, то ли увлечен скульптурой, на что у него появилось свободное время лишь после выхода на пенсию... Этой легенде невольно посодействовали и газеты, которые на момент, когда потребовалась публикация некролога, оказались выходными...

Родился Василий Никитович в 1925 году в простой сибирской семье в деревне Старая Кузурба Красноярского края. Затем семья переехала в Бодайбинский район Иркутской области, где он закончил школу и в 15 лет пошел работать на шахту откатчиком. В 1943 г., в еще неполные 18 лет был призван в Красную армию. Там попал в 1143 артиллерийский полк, который в то время стоял у неспокойной дальневосточной границы. Служил в разведке. А затем было молниеносное наступление в августе 1945 г. против японских войск через Монголию на Халун-Аршанском направлении. За обеспечение успешного перехода войск через хребет Большой Хинган артиллерийский разведчик получил благодарность генералисимуса Иосифа СТАЛИНА.

В 1948 г. Василий Карепов демобилизовался из армии и пару лет работал художником в с. Новоселово Красноярского края, где пришелся ко двору. К разного рода искусствам он был способен сызмальства. Любил рисовать. Играл практически на всех музыкальных инструментах, которые в то время "ходили в народе", и, как вспоминают родные, прекрасно танцевал. Затем остро проявилось желание учиться. Да и здоровое самолюбие подталкивало - во всем хотелось быть первым, но без новых знаний это было невозможно. А потому в 1949 г. поступил в Иркутское художественное училище. Окончил его в 1954 г. с отличием. Тогда же и женился. Вместе с женой Галиной поехал продолжать учебу в Ленинград в Академию художеств. В то время страна поднималась из руин, много строили, а потому решил, что важнее учиться не на художника, а на архитектора. С этой уверенностью и закончил архитектурный факультет в 1960 году.

Тогда у него появился неплохой и довольно экзотический выбор. Выпускникам академии предлагали ехать работать архитекторами в Ташкент и Кишинев. Но в то же время на всю страну прозвучал призыв к молодежи Никиты Сергеевича ХРУЩЕВА - ехать строить Владивосток. Вместе с двумя товарищами он выбил направление в город на берегу Тихого океана. А приехав сюда с женой и маленьким сыном (уже здесь родилась дочь Анна), он поступил работать в контору Примкрайпроект.

В рядовых архитекторах Василий Никитич продержался недолго. Проектная контора преобразовывалась в институт Приморгражданпроект, и его руководитель Иван КАРНАУХ предложил недавнему выпускнику академии очень ответственную должность - руководителя 1-й мастерской, которая должна была заниматься не столько отдельными объектами, сколько комплексными градостроительными задачами. Слабая отговорка, что еще нет опыта, была с лету отвергнута - задатки хорошего руководителя скрыть было трудно, а потому и был назначен таковым. Тем более что тогда рядового коммуниста даже не спрашивали, хочет он или нет: "надо" - и все. Тогда в 1960-х проектировщики зачастую работали без выходных. Его рабочий день нередко начинался в 8.00, а заканчивался после 20.00. Отдыхать было некогда - строили Большой Владивосток, людей не хватало. В этом же режиме он работал, и когда стал главным архитектором города.

Как проектировщик, он стал автором ряда заметных в масштабе города работ. За план детальной планировки п-ова Эгершельда, выполненный в 1961 году он был отмечен Дипломом II степени Всесоюзного смотра Союза архитекторов СССР. Затем отметился как лауреат премии Совмина СССР за 12-й мк города в районе Второй Речки. Проектировал он и 54-й мк (Матросские ул.), 59-60-й (ул. Жигур, Котельникова), район ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Крыгина, небольшой квартал в центре Владивостока.

За проект застройки поселка Центральный Шкотовского района получил в награду Серебряную медаль ВДНХ. Кроме того, были проекты центральных частей г. Большой Камень, п. Славянка, ПДП г. Уссурийска. Как один из авторов, принимал активное участие в разработке генпланов Владивостока, Спасска, Дальнереченска, Лесозаводска и других городов и поселков края.

Были и отдельные объекты. Это ДК им. Ленина, Институт торговли им. Плеханова, Дом Советов, шахматный клуб. Реализовались с его участием проекты ул. Корабельной набережной, пл. Борцам за власть Советов в современном виде, пл. Семеновской, памятника "Рыбацкая слава" на м. Чуркина, подземных переходов на ул. Светланской, и другие.

...Главным архитектором города Василий Карепов стал как-то неожиданно. В 1972 г. его вызвал первый секретарь крайкома партии Виктор ЛОМАКИН (тогда строительство города курировал край) и сделал предложение, подчеркнув при этом: "Я тебя ставлю, и я же тебя уберу, если что будет не так". И в роли главного архитектора Владивостока Василий Никитич проработал до 1983 г., пока не подвело здоровье.

Бывало так, что к первому секретарю крайкома партии приходили обиженные заказчики жаловаться на главного архитектора, а он выслушивал и подводил черту: "Делать, как сказал Карепов". То есть, по большому счету, доверие было очень высоким, хотя Василий Никитич не раз вызывал на себя и гнев первого секретаря. И это тоже было понятно - работать архитектором города после блистательного главного Юрия ТРАУТМАНА, который в 1959-м был переброшен с Севастополя на Владивосток, было невероятно сложно. Планка была поднята до такой степени, что любой другой на месте Карепова, наверное, не удержался бы так долго. Тем более что свою точку зрения он до принятия решения отстаивал невзирая на лица. Были споры до хрипоты, бесконечные поездки на стройки, поиски выхода из тяжелейших ситуаций и пр. И одновременно - работа депутатом городского Совета...

Помогали справляться со всем невероятная трудоспособность, умение видеть и быстро принимать правильное решение, жесткость и одновременно живое участие как в больших городских проблемах, так и в судьбе отдельных людей.

Бывший председатель горисполкома Константин ДУЛОВ дал такую оценку бывшему главному архитектору: "Он был очень принципиальный и грамотный специалист и - большой приверженец генерального плана. Когда он уходил на пенсию, то попросил дать поработать ему еще два месяца, чтобы сделать еще кое-что, как он считал, полезное для города. Я спросил: "Чем будешь заниматься?" Он ответил: "Попытаюсь рассмотреть транспортные развязки". Тогда мы уже сделали подземные переходы на ул. Светланской и назревало подобное решение по ул. Русской на пересечении ее с проспектом 100-летия, но там сделать подземный переход было очень сложно - сильное обводнение, а по транспортной схеме города нужна была огромная дорогостоящая развязка типа "ромашки". Что-то надо было придумать. И то, что там был построен путепровод, - это его идея. Он прорисовал этот проект в эскизе, и так оно и осуществилось, без остановки движения. Я считаю, что это была большая удача. То, что нам удалось разгрузить Вторую Речку, уже это многого стоит..."

После выхода на пенсию Василий Карепов продолжал жить интересами города. Был консультантом, неизменно участвовал в архитектурных советах, "круглых столах" строителей и архитекторов. Очень много времени уделял внукам. Анархию 1990-х в строительстве, которая сменила плановое и, по его мнению, правильное развитие города, воспринимал с болью.

После него сменилось около десятка главных архитекторов Владивостока - умных, смелых, грамотных. Однако столь высокого авторитета, какой был в этом деле у него, последователям достичь не удавалось.

Дело отца как архитектора сегодня продолжает его сын Александр Карепов, руководитель одного из ведущих проектных институтов Дальнего Востока - "ПромстройНИИпроекта" и председатель Союза архитекторов Приморья.