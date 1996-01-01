Японские деньги Сбербанка

В рамках визита Президента России Владимира ПУТИНА в Японию Сбербанк России и Банк Японии для Международного Сотрудничества (JBIC) подписали кредитное соглашение о финансировании проекта ОАО "Казаньоргсинтез" по строительству производств бисфенола-А и поликарбонатов. Кредитные средства JBIC в размере $ 88 млн Сбербанк России привлекает на срок свыше 10 лет. Соглашение подписано президентом, председателем правления Сбербанка России Андреем КАЗЬМИНЫМ и председателем правления JBIC Кёске СИНОДЗАВА.

К созданию производств бисфенола-А и поликарбонатов на "Казаньоргсинтезе" проявили интерес не только банкиры, но и промышленники Страны восходящего солнца. Еще год назад были подписаны контракты на приобретение у японских фирм лицензий, технологий и оборудования. Они уникальны и пока получили промышленное воплощение лишь на Тайване. В Казани же оба производства планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2007 года.

Сбербанк не первый год активно сотрудничает с ОАО "Казаньоргсинтез" и финансирует многие его масштабные проекты. Всего он предоставил кредитов на сумму $ 444 млн.

Часть важных направлений программы стратегического развития "Казаньоргсинтеза", разработанной на 2004-2011 годы, уже реализованы. Перед самым визитом президента в Японию получена первая промышленная партия линейного полиэтилена. Раньше эта продукция ни в России, ни в странах СНГ не выпускалась. Нефтедоллары шли на закупку полиэтилена, производящегося из... той же нефти. Ясно, что гораздо выгоднее торговать конечным продуктом, чем сырьем.

К концу 2006 года переоснащение еще ряда подразделений завода позволит ежегодно производить 660 тыс. т полиэтилена низкого давления, 200 тыс. т полиэтилена высокого давления, 65 тыс. т поликарбонатов. Итого 20 новых видов полиэтиленов, из которых можно изготавливать пластиковые бутылки, пакеты, упаковку, одноразовую посуду, различные пластмассовые изделия, комплектующие для промышленности. Приобретается своего рода "полиэтиленовая независимость". К тому же "Казаньоргсинтез" купил лицензию американской компании Univation technologies, дающую ему право на проектирование, строительство, производство и продажу полиэтиленов линейной и бимодальной структуры во всех странах под своей маркой. Следовательно, возможен серьезный прорыв и на мировой рынок.

Что касается продукции, то, по оценке экспертов, реализация программы стратегического развития позволит "Казаньоргсинтезу" довести общее производство до 965 тыс. т в год, что составит более 65% российского рынка пластмасс. Из импортера Россия может превратиться в экспортера высококачественных полимеров.

Для Татарстана очевидны не только экономические, но и экологические плюсы реконструкции "Казаньоргсинтеза". Прибыль предприятия возрастет как минимум в два раза, появится около 5 тыс. новых рабочих мест, жители Казани перестанут вдыхать значительные выбросы углерода, а производство станет практически безотходным. Новые технологии отвечают последним требованиям по защите окружающей среды. Программа по развитию нефтегазохимического комплекса, предложенная президентом республики Минтимером ШАЙМИЕВЫМ, успешно воплощается в жизнь.