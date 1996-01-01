А со смарт-картой новогодние каникулы выгодней!

Фирменные пластиковые карточки компании "Роснефть-Востокнефтепродукт" значительно экономят расходы на топливо.

Вот и Новый год на пороге! А вслед за ним - долгожданные зимние каникулы. Как их провести? Просто пролежать на диване? Ни в коем случае! Вперед, на турбазу, в путешествие или просто на каток или лыжню. Конечно, на собственных машинах! Поэтому для всех автолюбителей у компании "Роснефть-Востокнефтепродукт" - отличное предложение! Отныне, отправляясь по дорогам Дальнего Востока, водителю не надо дополнительно брать деньги для дозаправки. Как только топливный бак автомобиля потребует "добавки", на любой из 43 автозаправочных станций ООО "Роснефть-Востокнефтепродукт" владелец смарт-карты сможет заправить машину, не оплачивая топливо наличными.

Каким образом? Все просто! Смарт-карта компании - это пластиковая карта с логотипом "Востокнефтепродукта", имеющая уникальный номер владельца и встроенный микропроцессор - в его памяти записана вся информация, используемая для расчетов. На любой АЗС компании автолюбитель заполняет анкету, платит 300 руб., вносит на свой счет деньги и становится владельцем карты, позволяющей заправляться любым нефтепродуктом со скидкой 60 коп. с каждого литра. Пополнить лицевой счет можно в удобное для вас время, без всяких ограничений по суммам и срокам.

Если учесть, что АЗС располагаются на основных магистралях региона и в наиболее крупных городах Дальнего Востока, то нетрудно оценить выгоду такой формы оплаты топлива. Карта, приобретенная, скажем, во Владивостоке, действительна и в Благовещенске, и в Чите, поскольку работа на АЗС "РН-Востокнефтепродукта" контролируется через единую компьютерную сеть и в каждом пункте работает единая система безналичных расчетов в круглосуточном режиме. Уже сегодня все автозаправочные станции "РН-Востокнефтепродукта" оборудованы современными терминалами для приема пластиковых карт.

Кроме того, смарт-карта - это своеобразная гарантия качества, поскольку по ней каждый водитель приобретает только качественный нефтепродукт, о какой бы марке ни шла речь.

Ведь "РН-Востокнефтепродукт" действует строго в рамках единой политики холдинга "РН-Востокнефтепродукт" - компании со стопроцентным государственным уставным капиталом, поэтому контроль за качеством топлива осуществляется строго. И если вы хотите надолго сохранить свою машину в исправности, поберечь ее "железное сердце", не оскорбляйте ее низкосортным топливом! В этом вам помогут пластиковые карточки от компании "РН-Востокнефтепродукт", предлагающей весь спектр нефтепродуктов, которые выпускает Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. А те водители, кто уже приобрел новую пластиковую карту компании, ничуть не жалеют - без лишней бумажно-чековой волокиты они получили своеобразный "электронный кошелек", который может сослужить добрую службу на зимних дорогах Дальнего Востока. Не пора ли и вам попробовать?

Приморский филиал "РН-Востокнефтепродукт": г.Владивосток, пр-т 100 летия Владивостоку, 57а, каб. 201.

По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел по телефону (4232) 36-28-21 и на АЗС компании.