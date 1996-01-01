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Под парусом итальянской моды
Вообще-то "navigare", в переводе с итальянского, означает "идти под парусами". Но последние 35 лет это слово прочно ассоциируется со стильной и высококачественной одеждой одноименной итальянской марки. Среди ее поклонников немало мировых знаменитостей (достаточно вспомнить рекламные ролики с Лучано ПАВАРОТТИ).
Кроме того, слоган NAVIGARE - "Одежда на суше, одежда на море и одежда на каждый день" - очень актуален для приморцев и вполне соответствует духу жителей нашего морского края.
ДосьеПродукцию NAVIGARE выпускают 9 итальянских фабрик, специализирующихся на производстве мужского и женского трикотажа, джинсов и сорочек, нижнего белья и халатов, сумок и курток. Марка имеет сеть дистрибьюторов в Канаде и Португалии, Бельгии и Германии, Австрии и Гонконге, Великобритании и России. На Дальнем Востоке официальным дистрибьютором является компания "Дальнавигаре", которая представляет полную коллекцию марки в салоне "Навигаре" на Посьетской, 13, отметившем 15 декабря свое 5-летие.
О том, что компания имеет статус регионального дистрибьютора, а одежда, представленная в салоне, является подлинной, свидетельствует документ, подписанный генеральным директором концерна NAVIGARE Сильвано МАРКИ, посетившим наш город 4 года назад. Поэтому вот уже несколько лет жители и гости краевой столицы приобретают новинки марки, не покидая пределов города, и по максимально низким ценам. Сегодня, например, в салоне представлена полная мужская коллекция "Осень/Зима 2006": куртки и пальто, джинсы и сорочки, нижнее белье и аксессуары. Причем все модели - в 1-2 экземплярах каждого размера (руководство салона ценит стремление своих покупателей к индивидуальности!). А недавно ассортимент "Навигаре" пополнился еще и подростковой одеждой, рассчитанной на юных покупателей 10-17 лет.
NAVIGARE - это одежда на все случаи жизни, причем очень комфортная, ноская и высококачественная. В трикотаже, например, используется мериносовая шерсть, благодаря которой он практически не скатывается, и эксклюзивная овечья пряжа "Ланэросси", придающая свитерам и джемперам исключительную мягкость, сохраняющая форму и свежесть цвета. Верхняя одежда изготавливается из тканей особой структуры, проходит специальную обработку и имеет хорошо проклеенные швы, а потому является водо- и ветронепроницаемой. Неудивительно, что легкие и теплые куртки NAVIGARE из флисовых и мембранных тканей постепенно вытесняют тяжелые и неудобные в городских условиях шубы и дубленки. Тем более что спортивный стиль в них отлично сочетается с элегантностью и изысканностью моделей.
Кроме того, изделия этой марки не имеют возрастных ограничений, представлены широким размерным рядом - с 34-го по 64-й, - а цветовая гамма и разнообразие моделей рассчитаны как на любителей классики, так и на поклонников авангарда.
Тем, кто еще не знаком с продукцией NAVIGARE, - самое время это сделать. Стильная, универсальная и комфортная мужская и подростковая одежда, предоставляющая полную свободу движений и являющаяся средством самовыражения, - на Посьетской, 13, в салоне "Навигаре" - единственном магазине края, гарантирующем подлинность знаменитой марки.
Салон "Навигаре": Владивосток, ул. Посьетская, 13, тел. (4232) 51-39- 87, www. dalnavigare.ru
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