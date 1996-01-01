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Мягкая технология твердой победы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Самой большой неожиданностью для многих мировых производителей алкоголя стал рейтинг, опубликованный авторитетным журналом Drinks International. Оставив далеко позади многие известные бренды, пятое место в нем заняла молодая торговая марка Medoff.

Успех Medoff только кажется неожиданностью. По мнению аналитиков, марка была на него просто обречена, и главной его причиной стали инновационные технологии производителя, а именно международной группы компаний "Союз-Виктан".

Хотя, если вдуматься, то технологии не так уж и новы. Как известно, мед на Руси всегда пользовался популярностью. Единственное отличие - мед ели как заменитель современного сахара. А в своей продукции Medoff применяет его в качестве идеального абсорбента, который забирает из спирта все вредные для человеческого организма вещества, в том числе - сивушные масла. Это свойство основного продукта пчеловодства была открыто в России еще в 1902 г.

Возродили эту патентованную технологию в начале XXI века, а "Союз-Виктан" придал ей промышленные масштабы. Medoff производится из уникальной по своему составу артезианской воды и зернового спирта класса "люкс". Эта смесь пропускается через белки натурального меда. Чтобы добиться мягкости, во вкусе используются особые добавки: прополис, маточное молочко и цветочная пыльца, поставляемые пчеловодческими хозяйствами Крыма, а также вытяжки из альпийских трав (соцветий липы и бузины), которые производятся только в Швейцарии.

Разработано несколько рецептов приготовления Medoff. Каждый из них призван удовлетворить запросы разных категорий потребителей. На тех, для кого важнее всего мягкость напитка, рассчитана рецептура, в основе которой только обогащение напитка медом и прополисом. Тем, кто хочет наслаждаться еще и ароматом, адресованы марки, очищенные пыльцой медоносных цветов. К этому же классу можно отнести Medoff, в состав которого входит маточное молочко, известное во всем мире под названием "королевское желе". Этот компонент богат аминокислотами, минеральными веществами, микроэлементами и витаминами. Благодаря его присутствию марка Medoff Royal завоевала серебряную медаль международного конкурса United Vodka в Каннах.

Остается открытым только один вопрос: кому Medoff больше всего обязан своим лидерством - компании-производителю или российскому меду?

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