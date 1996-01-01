Киотский протокол: заработаем ли?

Россия присоединилась к более чем 120 странам, ратифицировав Киотский протокол об изменении климата. Что же это дает экономике России? Оказывается, немало.

Прежде всего, появилась новая возможность привлечения иностранных инвестиций в модернизацию производства в размере до $1-2 млрд. Чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу, необходимо внедрять современные технологии, и это потянет за собой рост экономики. Согласно Киотскому соглашению, Россия берет на себя обязательства не превышать уровень антропогенных выбросов 90-х годов прошлого века, а для этого необходимо воспроизводить лесной фонд, создавать национальную систему для оценки выбросов и абсорбции парниковых газов. Страны, превышающие разрешенный объем выбросов, готовы давать деньги на российские программы снижения выбросов.

В ДВФО в работу по Киотскому соглашению уже давно были готовы активно включиться и дальневосточные энергетики. Но...

Жизнь спешит - закон отстает

Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата был принят в 1997 г. Закон о ратификации конвенции Россией был принят Госдумой 22 октября и одобрен Советом Федерации 27 октября 2004 г. Президент России подписал его 5 ноября 2004 г. На этом "законотворчество" надолго закончилось. Многие страны, которые загрязняют окружающую среду меньше установленных нормативов, уже давно продают свои квоты государствам, загрязняющим окружающую среду выше лимитов, и получают инвестиции в свою экономику для поддержания низкого уровня выбросов.

Этим могла бы воспользоваться Россия, но из-за отсутствия законодательной базы страна долгое время не имела возможности стать игроком на рынке квот, что являлось значительной потерей инвестиционного источника.

В ходе визита президента Владимира ПУТИНА в Японию в ноябре министр промышленности и энергетики России Виктор ХРИСТЕНКО, глава МИД Японии Таро АСО и министр экономики, торговли и промышленности Японии Тосихиро НИКАИ подписали "Основные направления долгосрочного сотрудничества между правительствами России и Японии в области энергетики". Кроме того, сам Владимир Путин и премьер-министр Японии Дзюнъитиро КОИДЗУМИ пришли к соглашению о значительном снижении ставок налогообложения на широкий спектр российских товаров и услуг, потребляемых в Японии, и упрощении условий привлечения японского капитала на российский рынок.

Все эти соглашения делают возможным начало активного сотрудничества ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) с крупнейшими японскими компаниями в рамках Киотского соглашения.

Не ожидая у моря погоды

Механизм экономического сотрудничества в данном направлении имеет следующие формы: Дальневосточная энергетическая управляющая компания может поставлять на японский рынок квоты на выброс углерода на основе так называемых "сокращенных" выбросов. Речь идет о продаже квот, которые возникнут в процессе перевода крупных дальневосточных энергостанций на газ - более экологически чистое топливо по сравнению с углями и мазутом.

Учитывая, что речь идет о "сокращенных" выбросах, а не "недоиспользованных" квотах, остающихся у крупнейшей Дальневосточной энергетической компании, такой подход более полезен для окружающей среды, однако требует серьезной замены оборудования на энергообъектах. Со своей стороны японские компании готовы не просто покупать подобные квоты, но и направлять предоплату в виде инвестиций на выполнение необходимых технических и технологических программ переоборудования станций.

Инициатором начала работы с нашим ближайшим партнером по Киотскому соглашению - Японией - Дальневосточная энергетическая управляющая компания стала еще год назад. Японские компании выразили заинтересованность в приобретении эмиссионных кредитов углерода России, в том числе энергетики предложили конкретные варианты продажи единиц сокращений парниковых газов, полученных при модернизации станций в зоне ответственности ОАО "ДВЭУК".

В ходе рабочей поездки 13-16 ноября этого года в Токио делегация энергетиков в составе генерального директора ОАО "Дальневосточной энергетической управляющей компании" Виктора МЯСНИКА, исполнительного директора БЕ-1 РАО "ЕЭС России" Олега ДУБНОВА и генерального директора НИЭО "Энергетический углеродный фонд" Андрея ГОРЬКОВА провела ряд встреч с директорами наиболее значимых в АТР углеродных фондов, банков и научных организаций. В их числе национальный углеродный фонд Японии Japan Carbon Finance, центральный японский банк по обслуживанию национальной углеродной программы JIBIC, правительственная организация по развитию внешней торговли JETRO, Институт экономических исследований Северо-Восточной Азии (ERINA).

По итогам долгой подготовительной работы и результатов визита в Токио делегация энергетиков достигла договоренности о подготовке и подписании рамочного соглашения с Japan Carbon Finance. Интерес к дальневосточникам проявили крупнейшие японские промышленные компании. В частности, на презентации, посвященной деятельности ОАО "ДВЭУК", присутствовали представители более 70 известных крупных производителей, таких как Toyota, Itochu, Sumitomo, общенационального оптового поставщика электроэнергии Electric Power Development (J-Power) и др.

ОАО "ДВЭУК" представило японским компаниям ряд проектов, связанных с повышением эффективности производства электроэнергии на генерирующих предприятиях, находящихся под ее управлением, с суммарным сокращением выбросов парниковых газов около 6 млн т углерода уже на первый бюджетный период Киотского протокола (2008-2012 гг.) Всего же продажа квот, предлагаемых ОАО "ДВЭУК", обеспечит привлечение финансовых ресурсов в экологические проекты энергокомпании в объеме до 40 млн евро.