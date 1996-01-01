"Дальакфес" подводит итоги

В конце года принято подводить итоги. Каждый из нас задумывается о том, что сделано за год, чего удалось достичь, а чего - нет. Может быть, для коммерческих компаний такое подведение итогов даже проще: по цифрам всегда видно прибыль или убытки, рост или спад. Впрочем, даже в бизнесе не все и не всегда можно измерить процентами, рублями и долларами.

Об итогах года и о философии бизнеса "ЗР" рассказала генеральный директор страховой компании "Дальакфес" Людмила БРЮХНО.

- Людмила Валентиновна, среди читателей нашей газеты довольно много клиентов вашей страховой компании - деловых людей и крупных бизнесменов, поэтому спрошу сразу: насколько стабильно чувствует себя "Дальакфес"?

- Да, деловые люди привыкли говорить языком цифр. И я сразу же могу ответить, что в 2005 г. наша страховая компания реализовала полисов на сумму 240 млн руб., что демонстрирует рост объема продаж на 45% по сравнению с предыдущим годом. Я думаю, понимающие люди оценят эту цифру, тем более, что такие показатели роста наша компания сохраняет уже на протяжении многих лет.

- Ну что ж, это может только порадовать ваших клиентов и акционеров.

- Надеюсь! Наша бизнес-философия очень проста: сделать все, чтобы каждый наш клиент получил удобный и стопроцентно надежный страховой продукт. Наши клиенты платят нам самой драгоценной валютой в мире бизнеса - многолетней лояльностью и долговременным сотрудничеством. Среди наших крупных клиентов хотела бы отметить и поблагодарить Владивостокский морской торговый порт, Дальневосточное морское пароходство, Восточный порт, Группу компаний "Синергия", "РИМСКО", "Дальрефтранс", "Дельтализинг", другие крупные компании Дальнего Востока и всех уважаемых дальневосточников и приморцев, которые доверили страховую защиту своего бизнеса страховой компании "Дальакфес".

- И это звучит весьма оптимистично!

- Ну а как же? Во-первых, страховая компания помогает и людям, и предприятиям в тот нелегкий час, когда пришла беда. Получить помощь - это ли не повод для оптимизма!? Такова уж природа страхового бизнеса, что именно страховщик оказывается тем самым "сильным звеном", которое помогает остаться на плаву, не погрузиться в пучину отчаяния. Пусть это звучит несколько высокопарно, но любой человек, у которого, например, угнали машину, а страховая компания своевременно выплатила ему возмещение, скажет вам то же самое.

Во-вторых, оптимизм "Дальакфеса" подкреплен не только нашими финансовыми показателями, но и нашими партнерскими связями. "Один в поле не воин", как говорит старая русская пословица, что жизненно важно в системе современного бизнеса, где все зависят от всех. Разумеется, я говорю о перестраховании и наших перестраховщиках. На 2006 г. "Дальакфес" продлил автоматические перестраховочные договоры по морским судам, автомобилям и крупным объектам имущества со второй крупнейшей в мире перестраховочной компанией - Швейцарским перестраховочным обществом (Swiss Re).

Наши старые клиенты уже не раз убеждались в сверхнадежности и оперативности наших перестраховщиков. Более того, мне, как директору компании и просто как женщине, очень приятно то человеческое внимание, которое оказывают мне и нашей компании топ-менеджеры этого гиганта мирового перестраховочного рынка.

Прием в Баден-Бадене, на котором я побывала по приглашению Swiss Re в уходящем году, произвел на меня незабываемое впечатление открытым человеческим общением и возможностью обсуждать любые вопросы в неформальной и абсолютно дружеской обстановке.

- А вы сами проводите всевозможные бизнес-пати?

- Да. В том числе и благотворительные. Например, летом наша компания вместе с Владивостокским морским торговым портом провела бизнес-бал для детского фонда "Паруса детства". Кроме того, "Дальакфес" организовал конференцию по регулированию страхового рынка, на которую приехали руководители Федеральной службы страхового надзора. Разумеется, это не полный список наших бизнес-проектов, но их основная идея тоже проста: мы хотим видеть наш рынок более цивилизованным, открытым и дружеским. Неформальное общение президентов крупных компаний - это один из методов, которым строятся долговременные и надежные деловые и человеческие отношения.

- Но все же, наверное, жизнь страховой компании - это не только праздник, но и суровые будни?

- Слава Богу, что не такие уж суровые. Мне, как руководителю крупной и успешной компании, не пристало жаловаться, да и нет у меня на то никаких поводов. А что касается вопроса, то могу сказать, что действительно весь коллектив "Дальакфеса" день за днем интенсивно работает. Бывают авралы, и частенько нашим менеджерам и директорам приходится потрудиться до ночи, но в этом специфика нашего растущего российского бизнеса - еще рано почивать на лаврах, надо прилагать все усилия, чтобы расти. Менеджеры "Дальакфеса" - это команда, в которой каждый растет профессионально, тем самым совершенствуя и всю нашу компанию. И я рада, что у меня такой замечательный коллектив единомышленников.

- Буквально в нескольких словах: уходящий год - каким он запомнился вам?

- Как ни странно, это сложный вопрос. У нас на страховом рынке, как на фронте, - год за три. Очень много событий, встреч, переговоров, поездок и впечатлений. Но я постараюсь. Итак! Рост. Стабильность. Новые партнеры и клиенты. Много планов на будущее. Я ответила на ваш вопрос?

- Да, вполне тезисно. Вы передали суть всей нашей предшествовавшей беседы. Это ваше персональное директорское ноу-хау?

- Да нет, что вы (смеется)! Любой деловой человек должен уметь расставлять приоритеты и анализировать ситуацию. Без этого в любом бизнесе не обойтись. Страхование, знаете ли, - бизнес с весьма долгой историей и довольно консервативными правилами игры, поэтому мои приоритеты в бизнесе давно расставлены. Припоминаю, что я уже рассказывала о них, это - клиенты, надежность, доверие. Как видите, тут у нас все просто.

- А каковы планы на следующий год - все также прозрачно?

- Хотелось бы! Впрочем, никому из нас не дано заглянуть в будущее, и оттого бизнес-планирование становится важнейшим инструментом менеджмента. Разумеется, не могу посвятить вас во все нюансы, это, знаете ли, - коммерческая тайна, но в целом "Дальакфес" планирует расти, особенно в сфере морского страхования. Для этого имеются все предпосылки.

- Спасибо за такую долгую беседу, у вас как всегда очень комфортная атмосфера. Хочу пожелать в новом году Вам, всем Вашим клиентам и сотрудникам только радости, процветания и счастья!

- Спасибо за комплимент. Надеюсь, так на вас влияет наша надежность (смеется)! Я тоже хочу пожелать от себя лично и от всего коллектива "Дальакфеса" радостного новогоднего праздника и прекрасного 2006 года Вам, уважаемым читателям Вашей газеты и всем нашим нынешним и будущим клиентам!