Доктор Medoff опередил Америку

Новое - хорошо забытое старое. В 1991 году на телеэкраны Америки вышла передача о "французском парадоксе": в сюжете рассказывалось о том, что жирную пищу французы любят не меньше жителей США, а вот сердечными заболеваниями страдают гораздо реже. Американцы восприняли "новость" как сенсацию. А ученые Гарвардской медицинской школы после нескольких лет исследований установили: от полурюмки до двух рюмок любого вида алкоголя уменьшают риск инфаркта на сорок пять процентов и повышают жизненный тонус.

Однако никто не вспомнил о том, что о пользе малых доз спиртного российский врач-диетолог Ильи Сергеевича ВОСКРЕСЕНСКОГО (1856-1932 гг.), писал еще на рубеже XIX-XX веков.

Свои статьи Илья Воскресенский подписывал псевдонимом "Dr. Medoff": большую часть жизни талантливый ученый исследовал возможность использовать в качестве лекарственных препаратов мед и другие продукты пчеловодства - прополис, собранную медоносными пчелами цветочную пыльцу - пергу, маточное молочко. Экспериментальным путем ему удалось выяснить, что эффект от применения лекарственных веществ резко возрастает, если употреблять их виде спиртовых настоек. Тогда же "доктор Медов" создал оригинальный рецепт мягкой водки, которая очищалась медом: взаимодействуя со спиртом, природные белки сворачивались, "принимая на себя" все вредные примеси, и затем удалялись из водки. При этом вкуса меда напиток не имел.

Позже, уже эмигрировав в Швейцарию, русский ученый создал еще несколько водочных рецептов: с пыльцой и прополисом, с вытяжками цветков липы и бузины, но ключевым в каждом рецепте всегда оставалась очистка медом. Из-за дороговизны компонентов до промышленного производства дело тогда не дошло, и об открытии Ильи Сергеевича Воскресенского забыли более чем на сто лет. И лишь недавно его записи были обнаружены в одном из архивов Великобритании. Теперь по восстановленной русско-английской рецептуре создан новый, старый продукт.

Вот такая история.