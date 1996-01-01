Новогодние новости "Счастливого детства"

И вновь декабрь. Приятные хлопоты по подготовке к Новому году, поиск нарядов, выбор подарков и... предвкушение очередной встречи с чудом. При этом неважно, сколько вам лет, ведь вы точно знаете, что сбросить десяток-другой так просто...

Тем более что любимые приморцами магазины "Счастливое детство" к главному празднику года готовы. Великолепные карнавальные костюмы, танцующие снеговики, снегурки и деды морозы всех мастей моментально создают новогоднее настроение. Кстати, теперь здесь можно еще и красиво оформить купленный подарок. Покупателям предлагается роскошная европейская упаковка: бесподобная оберточная бумага, шикарные банты и яркие пакеты - от крохотных до гигантских, - предназначенные как для небольшого изысканного украшения, так и для метровой мягкой игрушки. А главное, супер-хиты мировой игрушечной индустрии находятся именно здесь!

Все для маскарада!

Новогодние карнавалы - одни из самых ярких детских воспоминаний. Чтобы и ваш малыш запомнил маскарад надолго, загляните в "Счастливое детство": здесь огромный выбор как демократичных по цене костюмов отечественного производства (зайчики и лисички, собаки и волки, мышки и белки), так и роскошных итальянских нарядов. Точная копия Шрека, озорные Минни и Микки Маусы, трогательный Ромео, воинственные Самурай и Ниндзя, величественный Император и шикарная Цыганка: под Новый год возможны любые метаморфозы! А специально для юных принцесс - восхитительные диадемы и красивейшая бижутерия.

Не забыли и о грудничках. Новогодние комбинезончики и костюмчики с колпаками а-ля Дед Мороз, щеголеватые фраки с бабочками... первый в жизни Новый год ваши малютки встретят неотразимыми! Кстати, еще одна новинка сезона - роскошные разноцветные прогулочные коляски, отороченные песцом: штучный товар, подготовленный одной из европейских фирм специально к международной выставке.

Разнообразие повседневной и нарядной одежды и обуви впечатляет. Здесь есть все - от белья и пинеток для самых маленьких до пуховиков и зимних сапог для привередливых тинейджеров, включая массу стильных аксессуаров для отъявленных модниц...

"Тайное свидание" любимой куклы

Интерактивные близнецы Саша и Маша активно двигаются, играют, кушают, шутят и капризничают - совсем как настоящие. "Где моя сестренка?" - беспокоится Саша, потеряв близняшку из виду. "Оставь мне, я же принцесса", - говорит Маша, видя, с каким наслаждением уплетает братишка кашу. "Я люблю тебя, мама", - нежно лепечет каждый из них, протягивая ручонки. Запас слов и выражений - очень большой, а значит, скучать юной "маме" не придется, к тому же удобная коляска позволит вывозить близняшек на прогулку и в гости. Если поторопитесь, сможете приобрести этих очаровашек по специальной (!) цене.

Сказать, что выбор кукол огромен - не сказать ничего, ведь их ассортимент исчисляется десятками наименований: преобразившиеся отечественные пупсы и не теряющие популярности малютки "Baby born", пропагандирующие хип-хоп модницы от FLAVAS и малыши "Happy Baby" размером с настоящего ребенка, новые коллекции любимых BARBI и очаровательные "Кошки в Париже"...

Обаятельные хулиганки Bratz стали еще загадочнее, а их наряды - еще роскошнее, ведь новые коллекции звучат так интригующе: "Тайное свидание", "Колдовская ночь"... А лидеры итальянского рынка игрушек Giochi PREZIOSI представлены новинкой - очаровательными ведьмочками из знаменитого комикса и диснеевского мультика Witch.

Если папа потерялся...

Кто из мальчишек не мечтает стать супер-героем, готовым всегда прийти на помощь слабому? С помощью уникального набора Mega Blast SPIDERMAN - светящейся маски и перчатки, стреляющей водой и паутиной, - ваш сорванец превратится в непобедимого Человека-паука! Кстати, на прилавках "Счастливого детства" расположилась целая империя этого культового кино-героя: настольные игры, подвижные фигурки, карнавальные костюмы, игровые аксессуары... Не отстают и Шрек с Черепашками ниндзя, ничуть не уступая по ассортименту.

Если вдруг вы потеряли папу в магазине - смело отправляйтесь к стеллажам со сборными моделями серий "Красная Звезда", "Технолог", "Моделист", а также к прилавкам с оружейными коллекциями (точные копии настоящих!). У мальчишек при виде этого великолепия захватывает дух. Как, впрочем, и от десятков вариантов радиоуправляемых и трюковых машин, роботов, гигантских автотреков, настольного и напольного хоккея и футбола, а также огромного количества аккумуляторных мотоциклов и автомобилей, в которых можно прокатиться самому (есть и 2-местные джипы!).

"Храпуны", "пиперсы" и другие...

Хотите, чтобы малыш быстрее засыпал? Подарите ему забавного "храпуна". Мягкие и пушистые, они так смешно и убаюкивающе похрапывают во сне, приподнимая животики в такт звукам, что глаза слипаются даже у взрослых. А невероятно трогательным "пиперсам" - осьминожкам и крабам, жирафам и котятам - ребенок наверняка доверит все свои секреты! Загляните им в глаза - и все поймете сами. Большим успехом пользуется новая версия тамагошек - озорные "водные жители" Aguapets, - а также морские животные, которые растут, увеличиваясь в размерах, прямо на глазах у малыша! Также среди новинок - замечательные серии конструкторов Disney Heroes с подвижными фигурками любимых героев: теперь события диснеевских мультфильмов развернутся по сценарию юного режиссера! Увлекательнейшая напольная игра "Твистер" "завяжет в узел" всю семью, а зеркальный шар с генератором мыльных пузырей позволит устроить клубную вечеринку!

За границами обзора осталось многое: шикарные коллекции материалов для лепки, рисования и декорирования, наборы детских инструментов, развивающие игры, микроскопы, рuzzle-картины и рuzzle-глобусы, "домашние кинотеатры" для самых маленьких, сотни видов мягких игрушек, поющий пес (!), удивительное "Яйцо динозавра", электронные "Ноги Нечто"... Новые поступления - каждый день! Поэтому скорее отправляйтесь в любой из магазинов сети "Счастливое детство". Новый год - отличный повод сделать свое сокровище самым счастливым ребенком на свете! Радостные глазенки малыша, смущенное "спасибо" взрослеющего тинейджера - что может быть дороже нашему родительскому сердцу?

P.S. К сожалению, из-за повышения арендной платы Детская ярмарка на Енисейской вынуждена поднять цены на некоторые группы товаров (и, возможно, после Нового года прекратит свое существование). Но "Счастливое детство" радо сообщить покупателям, что приветливые продавцы ждут их в новом просторном магазине с более низкими ценами и еще более широким ассортиментом, расположенном по адресу: пр-т 100-летия Владивостоку, 68а (ост. Постышева), тел.: 99-89-89, 37-11-78. А также по адресам: ул. Баляева, 62, тел. 44-45-43; ул. Острякова, 11, тел. 45-54-09. В Уссурийске: ул. Некрасова, 82а, тел. (243) 38-363; ул. Кузнечная, 9, тел. (241) 22-018. В Находке: Находкинский пр-т, 106, тел. (26) 622-543. В Артеме: ул. Кирова, 58/1 (бывший маг. "Левушка"), тел. (237) 42-486.