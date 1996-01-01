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И на "Тихой" будет храм!
Кто не был во Владивостоке год-другой, по возвращении не перестает удивляться - словно в иной город попадаешь. Кажется, застроено все, что только можно. Симпатичные кафе и причудливые магазинчики, импозантные офисы и элегантно-белые аптеки внесли в архитектурный облик атмосферу особого уюта и ухоженности. И самое главное, строят у нас в городе, как и по всей Руси нынче, новые церкви и храмы.
Весной, а точнее, в марте 2006 года, на видовой площадке бухты Тихой планируется начать строительство православного храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, первого из апостолов, последовавших за Христом, и его трудами возникали христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство, и Архангела Михаила-архистратига, предводителя небесного воинства. В Откровениях описывается брань на небе, в которой Михаил и ангелы его воевали против дракона. Это большое предубеждение, будто храмы возводятся за счет патриархии или епархии. Храмы испокон веков строит народ. Предприниматели, купцы, меценаты, государственные деятели, добровольные жертвователи - все те, кто ищет выгоду не только в рублях, но и в духовных ценностях.
К столь знаменательному событию в духовной жизни города уже началась подготовка. В субботу 10 декабря учащиеся школ микрорайона, одетые в яркие жилеты с лозунгом "Кто, если не мы!" вышли на благотворительные мероприятия по благоустройству территории памятников истории и архитектуры микрорайона. Организаторами выступили кинотеатр "Галактика" совместно с группой компаний ООО "Союз-Центр-Сервис", ООО "ВладАгроСервис", ООО "Сирокко", при поддержке к/т "Союз", МП "Флореаль". Ими же и приобретена снегоуборочная техника для расчистки территорий. Это был не просто очередной субботник, это событие - и не только для нашего города, но и края. А 12 декабря - в день святого Апостола Первозванного здесь состоялось праздничное богослужение.
В какой-то мере именно предприниматели новой волны приучают горожан жить в атмосфере красоты и комфорта, обходясь при этом без скучных призывов-лозунгов "не сорить". Кому-то может показаться, что все это происходит спонтанно, и они воспринимают это как само собой разумеющееся. На самом деле за преобразованиями стоят конкретные люди, желающие городу перемен. Такие как генеральный директор к/т "Галактика" Михаил МАРКЕЛОВ, который сказал: "Наш бизнес, а это помимо кинотеатра еще и пассажирские перевозки, ярмарка на Добровольского, - все это развивается на протяжении многих лет и связано именно с этим районом, бухтой Тихой. Мы растем, работаем и планируем дальнейшее развитие, но помимо этого необходимо поддерживать и развивать инфраструктуру самого района, заботиться о его жителях, ведь Первомайский район - это своеобразный форпост Владивостока. И строительство храма - лишь небольшая часть благих дел, которые можно и нужно делать. Мы прилагаем все усилия, чтобы он засверкал куполами, освещал нашу жизнь и жизнь новых поколений".
Благотворительная и спонсорская деятельность к/т "Галактика" и группы компаний носит системный характер. Сохраняя верность лучшим российским традициям меценатов, они оказывают материальную поддержку образовательным учреждениям. Директор школы №65 Елена ЛАРИНА рассказала, что 5 ноября на празднике в честь дня рождения микрорайона б. Тихой, кинотеатр "Галактика" вместе с группой компаний вручили ее школе и школе № 54 сертификаты о шефской помощи. И помощь уже начали оказывать. "Нашей школе выделены средства на первоочередные нужды: ремонт и оборудование компьютерных классов, спортзала, - говорит Елена Владимировна. - Сейчас наши ребята принимают активное участие в субботнике, тем самым внося свой посильный вклад в доброе начинание шефов. Это подтверждение тому, что к/т "Галактика" является не только центром индустрии развлечений для взрослых и детей, но и еще самой настоящей поддержкой для будущего поколения, а также для жителей всего района. Это очень важное и благородное дело".
Кроме того, кинотеатр "Галактика" совместно с группой компаний выступили с инициативой строительства часовни Андрея Первозванного на аллее Космонавтов у мемориала "Космос".
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