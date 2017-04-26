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Новости

02 Июня 2017, 22:22 | Новости | Приморье

Путин призвал Миклушевского создавать благоприятные условия для бизнеса

Приморье в инвестрейтинге обскакали Амурская область и Хабаровский край

02 Июня 2017, 21:59 | Новости | Приморье

На судоверфь "Звезда" в Приморье пришли другие корейцы

Проект начинала DSME, а работать будет Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd.

02 Июня 2017, 20:17 | Новости | Приморье

Игорная зона "Приморье" потеряла первого инвестора

"Дочка" казанской "Роял Тайм Групп" за два года не вложила в заявленный проект ни рубля

02 Июня 2017, 19:35 | Новости | Приморье

В Приморье появится свой завод полимерных покрытий и спецкрасок

Проект будет реализован с участием китайского капитала

02 Июня 2017, 00:29 | Новости | Дальний Восток

Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике

Для прибавки налогов региону

01 Июня 2017, 23:32 | Новости | Владивосток

Во Владивостоке появится беспилотный автобус

Он будет запущен в кампусе ДВФУ во время Восточного экономического форума

01 Июня 2017, 23:16 | Новости | В России

"МегаФон" поможет запустить Wi-Fi-доступ в поездах по всей России

Этого требует проект РЖД "Цифровая железная дорога"

01 Июня 2017, 22:35 | Новости | Дальний Восток

Уже в июле на Дальнем Востоке заработает Центр поддержки китайских инвесторов

В Минвостокразвития считают, что это поможет увеличить поток инвестиций из Поднебесной

01 Июня 2017, 20:31 | Новости | Приморье

Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян пообещал Приморью миллиарды долларов инвестиций

Он увидел заинтересованность правительства РФ в развитии региона

01 Июня 2017, 18:55 | Новости | Приморье

Ирина Яровая не захотела земли в Приморье

Автор многих скандальных законопроектов не воспользовалась возможностью приобрести дармовой гектар

01 Июня 2017, 18:40 | Новости | Владивосток

В Приморье построят крупнейший в стране рыбный хаб

Чиновники считают, что с помощью этого мегапроекта удастся вернуть рыбу в местные порты

30 Мая 2017, 17:15 | Новости | Приморье

МТС стал первым оператором в Приморье, запустившим сеть 4G во всех городах края

С начала этого года МТС установила 97 новых базовых станций "четвертого поколения" в регионе

30 Мая 2017, 15:40 | Новости | Владивосток

Один из крупнейших портов Приморья недобрал прибыли

На фоне снижения выручки и роста себестоимости

30 Мая 2017, 12:26 | Новости | Владивосток

"Билайн" во Владивостоке вывел на новый уровень сеть LTE-Advanced

На таких скоростях абоненты еще быстрее могут открывать интернет-страницы и загружать тяжелые HD-видео

30 Мая 2017, 07:56 | Новости | Приморье

Рыбакам Приморья придется строить новый флот и рыбоперерабатывающие мощности

Иначе они останутся без инвестквот

29 Мая 2017, 08:09 | Новости | В мире

Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии

Запуск был произведен с восточного побережья

26 Мая 2017, 06:36 | Новости | Владивосток

Купюра в 2000 рублей с изображением моста на острове Русский появится в обращение в октябре

Возможно, она будет выполнена из новых материалов

25 Мая 2017, 21:24 | Новости | Владивосток

В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета

Гражданский вертолет Ка-62 станет собратом самого массового в мире вертолета Ми-8/17

25 Мая 2017, 07:48 | Новости | Владивосток

Паром из Северной Кореи снова попал в переплет

Похоже, коммерческий проект "сглазили" американцы и японцы

23 Мая 2017, 20:11 | Новости | Приморье

Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки

Миноритарии "Евраза" поддержали Абрамовича и Фролова

19 Мая 2017, 10:48 | Новости | Приморье

К берегам Приморья приближается авианосец США

Это запоздалая заокеанская реакция на недавний пуск ракеты Северной Кореей

19 Мая 2017, 10:39 | Новости | Владивосток

На остров Русский посыпятся миллиарды

Концепция развития острова уже внесена на рассмотрение в правительство

19 Мая 2017, 07:46 | Новости | Владивосток

В Свободном порту Владивосток будут гранить якутские алмазы

Индийцы уже завезли оборудование для строящейся площадки

18 Мая 2017, 17:06 | Новости | Владивосток

Во Владивостоке открылся новый дилерский автоцентр

Подарок ценителям внедорожников сделала Группа компаний "Восток"

18 Мая 2017, 10:06 | Новости | Приморье

Дешевые авиабилеты из Владивостока скоро закончатся

В дни Восточного экономического форума улететь из Приморья в Москву будет не по карману

18 Мая 2017, 07:23 | Новости | Владивосток

Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток

У США и их сателлитов есть повод биться в истерике

16 Мая 2017, 17:59 | Новости | Приморье

Первый рейс парома из Северной Кореи должен прибыть во Владивосток 18 мая

Вокруг парома уже назревает крупный международный скандал

16 Мая 2017, 17:58 | Новости | Владивосток

Навальный не смог получить штаб-квартиру во Владивостоке

Сторонники оппозиционера собираются на улице

15 Мая 2017, 18:13 | Новости | Приморье

В Приморье появится свой собственный нефтеперерабатывающий заводик

Эксперты пришли к выводу, что в проекте все соответствует требованиям технических регламентов

15 Мая 2017, 10:53 | Новости | Приморье

Газопровод в Китай выйдет через приморский Дальнереченск

Основные условия поставки газа в Поднебесную могут быть зафиксированы до конца этого года

12 Мая 2017, 11:23 | Новости | Дальний Восток

Самолеты авиакомпании "Аврора" летают с хорошей загрузкой

Процент занятости пассажирских кресел составляет 66%

11 Мая 2017, 15:44 | Новости | Владивосток

Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?

Из Пекина лететь совсем близко

11 Мая 2017, 08:18 | Новости | Владивосток

Еще одна китайская авиакомпания начинает летать во Владивосток из Харбина

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

10 Мая 2017, 19:41 | Новости | Приморье

Стоимость квадратного метра нового жилья для пострадавших от паводка в Приморье не должна превышать 35 тыс. рублей

Общая площадь при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения

05 Мая 2017, 17:21 | Новости | Приморье

Авиазавод "Прогресс" может начать серийное производство боевых вертолетов "Катран" к 2020 году

Первые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" планируется поставить на экспорт к началу осени

05 Мая 2017, 06:56 | Новости | Владивосток

США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки

Администрация Трампа боится, что через них будет осуществляться поставка вооружений в КНДР

04 Мая 2017, 19:36 | Новости | Владивосток

Остров Русский до конца 2017 года станет территорией опережающего развития

Режим особой экономической зоны острову не подошел

03 Мая 2017, 19:10 | Новости | Владивосток

Кооператив "Остров" на острове Русский дождался 820 млн рублей

Средства будут направлены исключительно на строительство инфраструктуры

03 Мая 2017, 16:33 | Новости | Приморье

Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края

Олигарх и его партнеры готовы потратить 354 миллиона долларов

03 Мая 2017, 15:49 | Новости | Владивосток

Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться

Объявлена война некачественному бензину

02 Мая 2017, 16:28 | Новости | Владивосток

Новый автомобильный пункт пропуска в Приморье оценили в 1,116 млрд рублей

Пропускная способность на границе с Китаем должна составить 1,3 тыс. автомобилей в сутки

02 Мая 2017, 12:49 | Новости | Приморье

В Приморье появится полигон для обезвреживания отходов нефтехимии

Он будет расположен в Партизанском районе

02 Мая 2017, 06:36 | Новости | Приморье

У приморской системы исполнения наказаний будет новый начальник

Путин освободил от должности главу регионального ГУ ФСИН Олега Симченкова

28 Апреля 2017, 20:17 | Новости | Владивосток

Приморская компания первой в России экспортировала в Китай и Корею живую рыбу

В Хуньчунь и Сокчо менее чем за 10 дней доставлено 19 тонн дальневосточной камбалы

28 Апреля 2017, 19:07 | Новости | В России

Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале

Первые сделки будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме

28 Апреля 2017, 12:57 | Новости | Владивосток

Отель "Хаятт" на Корабельной набережной будет достроен за счет кредита

Губернатор Владимир Миклушевский уверен, что достроенную гостиницу можно будет продать дороже

28 Апреля 2017, 11:44 | Новости | Владивосток

Владимир Миклушевский: Строительство Центра ядерной медицины на острове Русский начнется уже в этом году

В перспективе центр будет передан в собственность края

28 Апреля 2017, 11:01 | Новости | Приморье

Владимир Миклушевский: Резиденты ТОР в Приморье уже принесли в бюджет 350 млн рублей налогов

На данный момент резидентами ТОР в крае стали 42 компании

26 Апреля 2017, 13:47 | Новости | Приморье

Приморью пока рано думать об экспорте свинины

Эксперты считают, что первоочередная задача – накормить Дальний Восток

26 Апреля 2017, 10:19 | Новости | Дальний Восток

Дальнему Востоку объявлены дополнительные преференции в льготном кредитовании агропрома

Объем льготного кредитования АПК в 2017 году может быть удвоен – замглавы Минсельхоза Игорь Кузин

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