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Путин призвал Миклушевского создавать благоприятные условия для бизнеса
Приморье в инвестрейтинге обскакали Амурская область и Хабаровский край
На судоверфь "Звезда" в Приморье пришли другие корейцы
Проект начинала DSME, а работать будет Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd.
Игорная зона "Приморье" потеряла первого инвестора
"Дочка" казанской "Роял Тайм Групп" за два года не вложила в заявленный проект ни рубля
В Приморье появится свой завод полимерных покрытий и спецкрасок
Проект будет реализован с участием китайского капитала
Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Для прибавки налогов региону
Во Владивостоке появится беспилотный автобус
Он будет запущен в кампусе ДВФУ во время Восточного экономического форума
"МегаФон" поможет запустить Wi-Fi-доступ в поездах по всей России
Этого требует проект РЖД "Цифровая железная дорога"
Уже в июле на Дальнем Востоке заработает Центр поддержки китайских инвесторов
В Минвостокразвития считают, что это поможет увеличить поток инвестиций из Поднебесной
Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян пообещал Приморью миллиарды долларов инвестиций
Он увидел заинтересованность правительства РФ в развитии региона
Ирина Яровая не захотела земли в Приморье
Автор многих скандальных законопроектов не воспользовалась возможностью приобрести дармовой гектар
В Приморье построят крупнейший в стране рыбный хаб
Чиновники считают, что с помощью этого мегапроекта удастся вернуть рыбу в местные порты
МТС стал первым оператором в Приморье, запустившим сеть 4G во всех городах края
С начала этого года МТС установила 97 новых базовых станций "четвертого поколения" в регионе
Один из крупнейших портов Приморья недобрал прибыли
На фоне снижения выручки и роста себестоимости
"Билайн" во Владивостоке вывел на новый уровень сеть LTE-Advanced
На таких скоростях абоненты еще быстрее могут открывать интернет-страницы и загружать тяжелые HD-видео
Рыбакам Приморья придется строить новый флот и рыбоперерабатывающие мощности
Иначе они останутся без инвестквот
Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
Запуск был произведен с восточного побережья
Купюра в 2000 рублей с изображением моста на острове Русский появится в обращение в октябре
Возможно, она будет выполнена из новых материалов
В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
Гражданский вертолет Ка-62 станет собратом самого массового в мире вертолета Ми-8/17
Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
Похоже, коммерческий проект "сглазили" американцы и японцы
Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
Миноритарии "Евраза" поддержали Абрамовича и Фролова
К берегам Приморья приближается авианосец США
Это запоздалая заокеанская реакция на недавний пуск ракеты Северной Кореей
На остров Русский посыпятся миллиарды
Концепция развития острова уже внесена на рассмотрение в правительство
В Свободном порту Владивосток будут гранить якутские алмазы
Индийцы уже завезли оборудование для строящейся площадки
Во Владивостоке открылся новый дилерский автоцентр
Подарок ценителям внедорожников сделала Группа компаний "Восток"
Дешевые авиабилеты из Владивостока скоро закончатся
В дни Восточного экономического форума улететь из Приморья в Москву будет не по карману
Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
У США и их сателлитов есть повод биться в истерике
Первый рейс парома из Северной Кореи должен прибыть во Владивосток 18 мая
Вокруг парома уже назревает крупный международный скандал
Навальный не смог получить штаб-квартиру во Владивостоке
Сторонники оппозиционера собираются на улице
В Приморье появится свой собственный нефтеперерабатывающий заводик
Эксперты пришли к выводу, что в проекте все соответствует требованиям технических регламентов
Газопровод в Китай выйдет через приморский Дальнереченск
Основные условия поставки газа в Поднебесную могут быть зафиксированы до конца этого года
Самолеты авиакомпании "Аврора" летают с хорошей загрузкой
Процент занятости пассажирских кресел составляет 66%
Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
Из Пекина лететь совсем близко
Еще одна китайская авиакомпания начинает летать во Владивосток из Харбина
Рейсы будут выполняться дважды в неделю
Стоимость квадратного метра нового жилья для пострадавших от паводка в Приморье не должна превышать 35 тыс. рублей
Общая площадь при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения
Авиазавод "Прогресс" может начать серийное производство боевых вертолетов "Катран" к 2020 году
Первые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" планируется поставить на экспорт к началу осени
США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
Администрация Трампа боится, что через них будет осуществляться поставка вооружений в КНДР
Остров Русский до конца 2017 года станет территорией опережающего развития
Режим особой экономической зоны острову не подошел
Кооператив "Остров" на острове Русский дождался 820 млн рублей
Средства будут направлены исключительно на строительство инфраструктуры
Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
Олигарх и его партнеры готовы потратить 354 миллиона долларов
Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
Объявлена война некачественному бензину
Новый автомобильный пункт пропуска в Приморье оценили в 1,116 млрд рублей
Пропускная способность на границе с Китаем должна составить 1,3 тыс. автомобилей в сутки
В Приморье появится полигон для обезвреживания отходов нефтехимии
Он будет расположен в Партизанском районе
У приморской системы исполнения наказаний будет новый начальник
Путин освободил от должности главу регионального ГУ ФСИН Олега Симченкова
Приморская компания первой в России экспортировала в Китай и Корею живую рыбу
В Хуньчунь и Сокчо менее чем за 10 дней доставлено 19 тонн дальневосточной камбалы
Российско-японского инвестиционный фонд начнет работу в третьем квартале
Первые сделки будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме
Отель "Хаятт" на Корабельной набережной будет достроен за счет кредита
Губернатор Владимир Миклушевский уверен, что достроенную гостиницу можно будет продать дороже
Владимир Миклушевский: Строительство Центра ядерной медицины на острове Русский начнется уже в этом году
В перспективе центр будет передан в собственность края
Владимир Миклушевский: Резиденты ТОР в Приморье уже принесли в бюджет 350 млн рублей налогов
На данный момент резидентами ТОР в крае стали 42 компании
Приморью пока рано думать об экспорте свинины
Эксперты считают, что первоочередная задача – накормить Дальний Восток
Дальнему Востоку объявлены дополнительные преференции в льготном кредитовании агропрома
Объем льготного кредитования АПК в 2017 году может быть удвоен – замглавы Минсельхоза Игорь Кузин